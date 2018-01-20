Два жителя Нижнего Тагила обвиняются в вымогательстве и похищении бизнесмена

В течение 2 лет, с начала 2014 по июль 2016, мужчина и женщина из Нижнего Тагила обманным путём вымогали у местного бизнесмена денежные средства для защиты бизнеса от неких «криминальных элементов» города.

Как установило следствие, эти «криминальные элементы» являлись знакомыми подозреваемых. За защиту от криминалитета предприниматель первоначально заплатил 150 тыс. рублей.

По информации СУ СК России по Свердловской области, однажды предприниматель отказался платить деньги. Тогда подозреваемые наняли неустановленных следствием лиц, которые похитили пострадавшего. После этого бизнесмен продолжил выплату денег покровителям, понимая, что ему необходима защита с их стороны. За всё время подозреваемые обманным путём получили от бизнесмена около 800 тыс. рублей.

19 января 2018 материалы уголовного дела были переданы для рассмотрения в суд. Подозреваемые обвиняются в вымогательстве крупной суммы денег с применением насилия и организации похищения человека.