Магазин цветов будет снесен в Екатеринбурге ради строительства храма (ФОТО)
20 января, 11:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Торговый павильон по решению суда будет снесен в Екатеринбурге для того, чтобы построить храм.
Сюжеты: Екатеринбург
На улице 8 марта в Екатеринбурге строительству храма помешала торговая точка, в которой находится кафе и продают цветы.
Арбитражный суд Свердловской области вынес решение не в пользу предпринимателя, владеющего магазином.
Как сообщает E1.ru, торговый павильон должен быть снесен по истечении 15 дней после вынесения решения. Однако владелец магазина может подать апелляцию.
Проект по строительству храма в Ботаническом районе Екатеринбурга был одобрен администрацией города в 2016 году.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фотомонтаж: E1.ru
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей