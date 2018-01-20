Магазин цветов будет снесен в Екатеринбурге ради строительства храма (ФОТО)

На улице 8 марта в Екатеринбурге строительству храма помешала торговая точка, в которой находится кафе и продают цветы.

Арбитражный суд Свердловской области вынес решение не в пользу предпринимателя, владеющего магазином.

Как сообщает E1.ru, торговый павильон должен быть снесен по истечении 15 дней после вынесения решения. Однако владелец магазина может подать апелляцию.

Проект по строительству храма в Ботаническом районе Екатеринбурга был одобрен администрацией города в 2016 году.

Фотомонтаж: E1.ru