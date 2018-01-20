Пойманный пьяным за рулем депутат из Алапаевска лишился водительских прав
20 января, 11:00Общество
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Суд лишил водительских прав депутата городской думы Алапаевска, которого в канун Нового года задержали пьяным за рулем инспекторы ГИБДД.
Сюжеты: Алапаевск
Свердловский суд вынес решение о лишении права на вождение транспортного средства 56-летнего Андрея Дедюхина, депутата алапаевской Думы, сообщает Ura.ru.
28 декабря 2017 года народный избранник был остановлен сотрудником ГИБДД. Инспектор почувствовал запах спиртного от находящегося за рулем автомобиля депутата и отправил его на процедуру медосвидетельствования. Кроме подтвержденного факта вождения в состоянии алкогольного опьянения у Дедюхина оказалось отягчающее наказание обстоятельство: ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
В связи с этим судом было назначено наказание для депутата, подразумевающее лишение водительских прав на 1 год и 7 месяцев, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.
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