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Пойманный пьяным за рулем депутат из Алапаевска лишился водительских прав
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пойманный пьяным за рулем депутат из Алапаевска лишился водительских прав

20 января, 11:00Общество
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