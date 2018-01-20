Пойманный пьяным за рулем депутат из Алапаевска лишился водительских прав

28 декабря 2017 года народный избранник был остановлен сотрудником ГИБДД. Инспектор почувствовал запах спиртного от находящегося за рулем автомобиля депутата и отправил его на процедуру медосвидетельствования. Кроме подтвержденного факта вождения в состоянии алкогольного опьянения у Дедюхина оказалось отягчающее наказание обстоятельство: ранее он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.