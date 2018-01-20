Тагильские спасатели будут дежурить на закрытой крещенской купели (ФОТО)
20 января, 10:00Общество
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20 января 2018 года в Свердловской области около закрытых купелей будет организовано дежурство спасателей во избежание провалов людей под лед.
Сюжеты: Нижний Тагил
Крещенские купели в Нижнем Тагиле будут закрыты для купания уже 20 января. Иордани будут засыпаны снегом и заморожены.
До того как лед полностью застынет, около бывших купелей будет организовано дежурство сотрудников МЧС. Эти меры принимаются для безопасности жителей.
По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в купелях на 152 водоемах региона окунулись более 15 тысяч человек. Данных о происшествиях в местах организованного купания людей не поступало.
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