Тагильские спасатели будут дежурить на закрытой крещенской купели (ФОТО)

Крещенские купели в Нижнем Тагиле будут закрыты для купания уже 20 января. Иордани будут засыпаны снегом и заморожены.

До того как лед полностью застынет, около бывших купелей будет организовано дежурство сотрудников МЧС. Эти меры принимаются для безопасности жителей.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, в купелях на 152 водоемах региона окунулись более 15 тысяч человек. Данных о происшествиях в местах организованного купания людей не поступало.