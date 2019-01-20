94 представителя Свердловской области вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

С 19 по 20 января в Екатеринбурге прошел межрегиональный полуфинал конкурса «Лидеры России». Из 21 тысячи жителей Уральского федерального округа, которые подали заявки на участие, в полуфинал прошли 253 человека. Из них – 94 представителя Свердловской области, 48 – Челябинской, 43 из Югры, 42 – из Тюменской области, 21 – из Ямала и 5 – из Курганской области.

Среди уральских претендентов были и шесть тагильчан, в том числе Нижнего Тагила Андрей Ленда. Как рассказал редакции TagilCity.ru сам чиновник, для выхода в полуфинал после этапа тестирования в Екатеринбурге ему не хватило 1 балла.

Участникам конкурсантам дал мастер-класс летчик-космонавт, биолог Сергей Рязанский. Он рекомендовал конкурсантам правильно расставлять приоритеты, выделять главную информацию и знать критически важные вещи, полагаться на команду.

Также мастер-класс провел председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России», который предложил изучить феномен лидерства на примере жизни конструктора Сергея Королёва.