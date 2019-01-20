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94 представителя Свердловской области вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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94 представителя Свердловской области вышли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

Сегодня, 19:49ОбществоФото: Татьяна Андреева/ официальный сайт конкурса «Лидеры России»
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