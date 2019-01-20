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Команда гонщика Сергея Карякина вернулась в Екатеринбург из Перу
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Команда гонщика Сергея Карякина вернулась в Екатеринбург из Перу

Сегодня, 13:25ОбществоФото: E1.RU
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