Команда гонщика Сергея Карякина вернулась в Екатеринбург из Перу

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Перелёт из Лимы в Екатеринбург занял у Карякина и его команды 32 часа, в аэропорте гонщика встретили жена с дочкой.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь с 19 на 20 января в «Кольцово» прибыла команда Сергея Карякина, участвовавшая в ралли «Дакар», который проходил в столице Перу – городе Лима. По итогам прохождения всех этапов российская команда заняла 10-ое место.
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После прилёта домой гонщик поделился планами на будущее: проведение гонки на городском пруду в конце февраля, открытие выездной детской мотошколы, сообщает E1.ru.
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