Несанкционированная купель ликвидирована в Екатеринбурге

На озере Шарташ, где уже имеется около десятка купелей, спасатели ликвидировали одну несанкционированную. Её прорубили местные жители, желавшие подзаработать, так как просили за пользование купелью деньги. Установить личности «бизнесменов» правоохранительные органы не смогли. В результате, несанкционированную купель засыпали снегом.