Подозреваемые в убийстве жителя Тюмени свердловчане задержаны

В Свердловской области задержаны двое мужчин 1986 и 1998 годов рождения, они подозреваются в убийстве жителя Тюмени.

Сотрудники ООО «ТЭО» обнаружили труп мужчины 16 января на мусоросортировочном заводе. Убитым оказался 33-летний ранее судимый мужчина без определенного места жительства.

Позднее следователи установили квартиру, где произошло убийство, и сняли отпечатки пальцев. В результате розыскных мероприятий было установлено местонахождение подозреваемого его подельника.

Подозреваемые были задержаны. Они рассказали, что распивали с убитым спиртные напитки в квартире на улице Горпищекомбинатовской в Тюмени. В ходе застолья возник конфликт, на почве которого они избили мужчину.