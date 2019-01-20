Уральские сёрферы прокатились на досках по реке Тагил

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19 января в Крещение члены движения «Уральские сёрферы» устроили сплав по реке Тагил на досках. В завершении заплыва они сняли гидрокостюмы.
Сюжеты: Нижний Тагил
19 января «Уральские сёрферы» преодолели на досках участок реки Тагил, который не замерзает благодаря Верхнетагильской ГРЭС. Температура воздуха на водоеме составила около -5 градусов.
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Видео: Е1.ru
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Во-первых, зимнее купание — это крутейшая традиция. А сапсёрфинг на Урале в самое холодное время года — это максимальная экзотика, рассказали представители движения.
В завершении переправы участников ждала баня, поэтому они решили последовать примеру верующих и прокатились без гидрокостюмов, сообщает Е1.ru.
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