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Уральские сёрферы прокатились на досках по реке Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уральские сёрферы прокатились на досках по реке Тагил

Сегодня, 08:00ОбществоФото: Е1.ru
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