Заведено розыскное дело: свердловчанка спрятала сына в Белоруссии от бывшего мужа

В Свердловской области отец разыскивает своего 4-летнего ребенка. Его жена незаконно забрала мальчика и увезла в неизвестном направлении. Ранее в отдел ФССП по Ирбитскому и Байкаловскому районам поступил исполнительный лист об изъятии у гражданки 4-летнего ребенка для передачи отцу.