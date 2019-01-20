Заведено розыскное дело: свердловчанка спрятала сына в Белоруссии от бывшего мужа
Сегодня, 08:30ОбществоФото: pixabay.com
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Житель Свердловской области обратился в УФССП после того, как его жена незаконно забрала ребенка. Специалисты выяснили, что несовершеннолетний находится в Белоруссии.
В Свердловской области отец разыскивает своего 4-летнего ребенка. Его жена незаконно забрала мальчика и увезла в неизвестном направлении. Ранее в отдел ФССП по Ирбитскому и Байкаловскому районам поступил исполнительный лист об изъятии у гражданки 4-летнего ребенка для передачи отцу.
Мужчина обратился в УФССП. Было заведено розыскное дело. Специалисты выяснили, что ребенок находится у бабушки в Белоруссии. Отец, получивший координаты своего ребенка, намерен отправиться за сыном, информирует «Областная газета».
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