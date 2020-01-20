На Урале планируют построить самый большой в мире православный храм

Строительство запланировано на территории Среднеуральского женского монастыря иконы Божией Матери. По проекту собор Софии Премудрости Божией будет достигать 77 метров в высоту, высота центрального купола составит 22 метра, в диаметре – 33 метра.

О планах по возведению собора рассказал предприниматель, которому предложили вложить средства в строительство. Некоторые детали проекта рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева. Она пояснила, что проект одобрил схиархимандрит Илий.