На Урале планируют построить самый большой в мире православный храм
Сегодня, 19:41ОбществоФото: Znak
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Под Екатеринбургом планируют построить храм, в котором смогут поместиться 37 тысяч человек, пишет Znak.
Строительство запланировано на территории Среднеуральского женского монастыря иконы Божией Матери. По проекту собор Софии Премудрости Божией будет достигать 77 метров в высоту, высота центрального купола составит 22 метра, в диаметре – 33 метра.
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О планах по возведению собора рассказал предприниматель, которому предложили вложить средства в строительство. Некоторые детали проекта рассказала руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева. Она пояснила, что проект одобрил схиархимандрит Илий.
Строительство должно начаться в 2020 году.
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