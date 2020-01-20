Налоговая арестовала счета владельца автомобилей скорой помощи в Екатеринбурге
Счета Евгения Фридмана, организации которого предоставляют автомобили скорой помощи в Екатеринбурге и Перми, арестованы налоговой инспекцией, сообщает Ура.ру.
Речь идет о счетах компании ООО «УК Нацмедхолдинг». Информация об их блокировке размещена на сайте ФНС России. Евгений Фридман является одним из ее бенефециаров.
По словам самого предпринимателя, сумма небольшая — 700 рублей.
По информации ФНС, арест наложен 31 декабря 2019 года. За день до этого в компании произошла смена директора. Вместо Павла Шмакова им стал Руслан Ибрагимович Хамидов. С 2017 года учредителем компании является Ибрагим Хамидов. Евгений Фридман не отрицает отношение к компании. По его словам, это «техническая смена» директора.
Кроме того, 30 декабря Руслан Хамидов возглавил еще одну компанию Фридмана — ООО «Новоскор-Екатеринбург».
Обе компании входят в реестр недобросовестных поставщиков. Они были в него включены по решению УФАС в августе и октябре 2019 года. В этот же период были заключены контракты на предоставление автомобилей скорой помощи в Екатеринбурге и Перми.