Налоговая арестовала счета владельца автомобилей скорой помощи в Екатеринбурге

Речь идет о счетах компании ООО «УК Нацмедхолдинг». Информация об их блокировке размещена на сайте ФНС России. Евгений Фридман является одним из ее бенефециаров.

По словам самого предпринимателя, сумма небольшая — 700 рублей.

По информации ФНС, арест наложен 31 декабря 2019 года. За день до этого в компании произошла смена директора. Вместо Павла Шмакова им стал Руслан Ибрагимович Хамидов. С 2017 года учредителем компании является Ибрагим Хамидов. Евгений Фридман не отрицает отношение к компании. По его словам, это «техническая смена» директора.

Кроме того, 30 декабря Руслан Хамидов возглавил еще одну компанию Фридмана — ООО «Новоскор-Екатеринбург».