Новый молодежный театр Нижнего Тагила провёл эксперимент с открытой репетицией

На открытой репетиции зрители могли бесплатно увидеть начало спектакля, а также понаблюдать за работой режиссёра и актёров.

Открытая репетиция спектакля "Сорочинская ярмарка" в Новом молодёжном театре Нижнего Тагила Фото: tagilcity.ru

По словам завлита театра Елены Дроковой, подобный формат понравился как актёрам, так и зрителям.

До репетиции было продано ползала, а сейчас почти полный. Ожидается аншлаг,поделилась Дрокова.

Открытая репетиция спектакля "Сорочинская ярмарка" в Новом молодёжном театре Нижнего Тагила Фото: Новый молодёжный театр

После репетиции прошло открытое обсуждение, где пришедшие делились впечатлениями и вносили предложения режиссёру.

Предлагали сделать что-то вместо денег, чтобы можно было торговаться. Хвалили, что звук голоса в микрофонах более живой и естественный, чем когда актеры говорят очень громко и неестественно,добавила завлит.

Открытая репетиция спектакля "Сорочинская ярмарка" в Новом молодёжном театре Нижнего Тагила Фото: Новый молодёжный театр

Зрителей пришло порядка 50 человек, среди которых оказалась начальник управления культуры города Светлана Юрчишина.

Идея открытой репетиции — потрясающая, но подойдёт она не ко всем спектаклям. Для комедийных спектаклей это будет пользоваться спросом. Мы увидели как труппа театра получает удовольствие, что немаловажно, а также диалог с режиссёром. Я в восторге,поделилась с TagilCity.ru Светлана Юрчишина.

Также начальник управления добавила, что с нетерпением ждёт премьеры спектакля.

Напомним, в конце декабря Новый молодежный театр объявлял сбор компакт-дисков, которые необходимы для оформления конструкции, передающей эффект водной глади в спектакле «Сорочинская ярмарка». Благодаря репостам в социальных сетях диски удалось быстро собрать.