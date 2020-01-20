Новый молодежный театр Нижнего Тагила провёл эксперимент с открытой репетицией
19 января в Новом молодёжном театре Нижнего Тагила прошла открытая репетиция спектакля «Сорочинская ярмарка», который основан на трёх произведениях Николая Гоголя. Премьера спектакля запланирована на 25 января.
На открытой репетиции зрители могли бесплатно увидеть начало спектакля, а также понаблюдать за работой режиссёра и актёров.
По словам завлита театра Елены Дроковой, подобный формат понравился как актёрам, так и зрителям.
До репетиции было продано ползала, а сейчас почти полный. Ожидается аншлаг,поделилась Дрокова.
После репетиции прошло открытое обсуждение, где пришедшие делились впечатлениями и вносили предложения режиссёру.
Предлагали сделать что-то вместо денег, чтобы можно было торговаться. Хвалили, что звук голоса в микрофонах более живой и естественный, чем когда актеры говорят очень громко и неестественно,добавила завлит.
Зрителей пришло порядка 50 человек, среди которых оказалась начальник управления культуры города Светлана Юрчишина.
Идея открытой репетиции — потрясающая, но подойдёт она не ко всем спектаклям. Для комедийных спектаклей это будет пользоваться спросом. Мы увидели как труппа театра получает удовольствие, что немаловажно, а также диалог с режиссёром. Я в восторге,поделилась с TagilCity.ru Светлана Юрчишина.
Также начальник управления добавила, что с нетерпением ждёт премьеры спектакля.
Напомним, в конце декабря Новый молодежный театр объявлял сбор компакт-дисков, которые необходимы для оформления конструкции, передающей эффект водной глади в спектакле «Сорочинская ярмарка». Благодаря репостам в социальных сетях диски удалось быстро собрать.
Режиссер премьеры Александр Черепанов родом из Челябинска. Его постановки «После Бунина», «Число Х», «Хармс. Всёничего» уже шли на сцене Молодежного театра.