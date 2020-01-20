Строительство трех детских садов в Нижнем Тагиле идет по графику

Сегодня три стройплощадки на ГГМ посетил Владислав Пинаев. Мэр отметил, что в своем обращении к Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о беспрецедентных мерах поддержки семей, в том числе об обеспечении детей местами в яслях.

Основная задача, которая стоит перед нами – ликвидировать очередь в ясли. Сегодня в Нижнем Тагиле в этом списке - 1300 малышей от полутора до трех лет, - подчеркнул глава города.

Летом 2020 года детский сад на улице Захарова и детский сад в микрорайоне «Запрудный» будут сданы в эксплуатацию. В микрорайоне «Запрудный» завершено возведение первого этажа здания, во дворе дома № 32а на Уральском проспекте строители выполнили нулевой цикл и начали строить стены первого этажа. В микрорайоне «Муринские пруды» здание уже готово к чистовой отделке.