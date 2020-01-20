У россиян появится возможность покупать «красивые» автомобильные номера

Новые правила вступают в силу с начала 2021 года. Резервирование номеров будет осуществляться через портал госуслуг. Эта процедура будет определяться в каждом регионе отдельно.

Автовладельцы либо должны будут заплатить за «красивый» номер повышенную госпошлину, либо для их продажи будут проводить аукционы. Длительность конкурса составит 30 дней. Один человек не сможет участвовать более, чем в пяти торгах одновременно.