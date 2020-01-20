В Березовском на 1,5 миллиона рублей ограбили ювелирный магазин

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В Свердловской области во второй раз ограбили ювелирный магазин «Золотой ларец», пишет портал Е1.
Второй случай ограбления произошел 17 января, злоумышленник похитил ювелирные украшения на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Мужчина уже задержан. Полицейские нашли его по месту проживания, там же обнаружены украденные ювелирные изделия. 32-летний свердловчанин проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Не исключено, что у него были сообщники.
Предыдущее ограбление случилось в декабре прошлого года. Двое мужчин в маска ворвались в магазин перед закрытием и похитили ювелирные украшения на сумму три миллиона рублей.
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