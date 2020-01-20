В Березовском на 1,5 миллиона рублей ограбили ювелирный магазин

Второй случай ограбления произошел 17 января, злоумышленник похитил ювелирные украшения на общую сумму 1,5 миллиона рублей. Мужчина уже задержан. Полицейские нашли его по месту проживания, там же обнаружены украденные ювелирные изделия. 32-летний свердловчанин проверяется на причастность к аналогичным преступлениям. Не исключено, что у него были сообщники.