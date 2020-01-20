В Екатеринбурге 30 человек вышли на пикет против закона о домашнем насилии

Участники пикета полагают, что принятие закона может разрушить семьи. Кроме того, они подчеркивают, что по новому закону могут лишиться жилья и детей. Решать проблемы бытового насилия активисты предлагают в рамках существующих статей Уголовного кодекса.

Теряется смысл семьи, если тебя в любой момент могут выгнать из твоей же квартиры с помощью охранного ордера и забрать детей без суда и следствия по решению какой-нибудь жирной и наглой феминистки из НКО, говорят активисты.