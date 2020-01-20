В Екатеринбурге 30 человек вышли на пикет против закона о домашнем насилии
30 человек, преимущественно мужчины, в Екатеринбурге вышли на пикет против закона о домашнем насилии, говорится на странице организации «Мужской путь» в соцсети.
Участники пикета полагают, что принятие закона может разрушить семьи. Кроме того, они подчеркивают, что по новому закону могут лишиться жилья и детей. Решать проблемы бытового насилия активисты предлагают в рамках существующих статей Уголовного кодекса.
Теряется смысл семьи, если тебя в любой момент могут выгнать из твоей же квартиры с помощью охранного ордера и забрать детей без суда и следствия по решению какой-нибудь жирной и наглой феминистки из НКО, говорят активисты.
Последнюю версию законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия планируют внести в Госдуму в конце января 2020 года. По нему, в частности, агрессору будет запрещено приближаться к жертве, кроме того, тирана могут попросить покинуть жилплощадь. Законопроект не поддержала РПЦ. Там считают, что закон может привести к разводам.