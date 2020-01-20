В Екатеринбурге продают отремонтированный волонтерами дом середины XIX века
Сегодня, 12:15ОбществоФото: «Том Сойер Фест» / vk.com
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Дом середины XIX века, расположенный по адресу улица Чернышевского, 6, выставили на продажу, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Здание ранее было отремонтировано активистами «Том Сойер Феста» на деньги спонсоров. После масштабной реставрации собственник здания решил продать его за 11 миллионов рублей.
Журналистам издания он пояснил, что дом принадлежит двум семьям, и он продает свою половину. Причины продажи собственник не назвал.
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