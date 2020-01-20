В Екатеринбурге сбежавшая от хозяина хаски покусала ребенка

Собака появилась на детской площадке в одном из дворов. По словам очевидцев, животное вело себя агрессивно и бросалось на людей. От пса пострадал школьник. Местным жителям удалось загнать собаку на корт и запереть там. Свердловчане вывали полицию, те обратились в службу отлова. Последние пояснили, что отлов производится по заявке мэрии.

Пока решали, как поступить и вызволить его, объявились хозяева. Оказалось, что пес живет в частном секторе, гуляет по участку. В этот раз кто-то забыл закрыть калитку, и он убежал. Хозяева рассказали, что он с детства социопат, людей очень боится, много к кому относится агрессивно,рассказали изданию очевидцы.