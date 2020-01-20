В Екатеринбурге устраивают пикеты против внесения поправок в Конституцию
Группа активистов «Екатеринбург за свободу» начала устраивать одиночные пикеты против изменения Конституции РФ, сообщает «Новый День».
19 января двое граждан поочередно демонстрировали плакат с надписью «Конституцию менять без Путина, а не под Путина. Референдум!» возле станции метро «Площадь 1905 года». Инициативная группа планирует продолжить акции в центре города.
Вчера не было ни одного осуждающего взгляда от прохожих. Наоборот, люди нас поддерживали,цитирует издание Ирину Скачкову, члена партии «Яблоко», одну из активисток.
По ее словам, в начале февраля пикетчики планируют собрать митинг с количеством участников до 500 человек. Точное время и место пока не установлены. Скачкова добавила, что инициативная группа надеется на поддержку либералов, левых и КПРФ.
Напомним, что внести изменения в Конституцию было предложено Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Глава государства выступил за конституционную роль Государственного совета и за доверие Государственной Думе в вопросе утверждения главы правительства.
Президент отметил необходимость опроса общественного мнения перед изменением Конституции РФ. Разработать поправки предстоит рабочей группе из 75 человек, в число которых входит два представителя Свердловской области - омбудсмен Татьяна Мерзлякова и депутат Государственной думы Павел Крашенинников.