В Екатеринбурге устраивают пикеты против внесения поправок в Конституцию

19 января двое граждан поочередно демонстрировали плакат с надписью «Конституцию менять без Путина, а не под Путина. Референдум!» возле станции метро «Площадь 1905 года». Инициативная группа планирует продолжить акции в центре города.

Вчера не было ни одного осуждающего взгляда от прохожих. Наоборот, люди нас поддерживали,цитирует издание Ирину Скачкову, члена партии «Яблоко», одну из активисток.

По ее словам, в начале февраля пикетчики планируют собрать митинг с количеством участников до 500 человек. Точное время и место пока не установлены. Скачкова добавила, что инициативная группа надеется на поддержку либералов, левых и КПРФ.

Напомним, что внести изменения в Конституцию было предложено Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию. Глава государства выступил за конституционную роль Государственного совета и за доверие Государственной Думе в вопросе утверждения главы правительства.