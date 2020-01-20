В Генпрокуратуре РФ появится новый руководитель. Что известно о Краснове?
Сегодня, 17:28ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Период громких отставок в российских органах власти продолжается. Вот и генеральный прокурор Юрий Чайка тоже покину пост. Официально – «в связи с переходом на новое место работы». На его место Путин предложил заместителя главы Следственного комитета РФ Игоря Краснова.
Краснов занимался расследованием большого количества резонансных преступлений – от убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой до хищений при строительстве космодрома «Восточный». По мнению авторов телеграм-канала «Мейстер», не стоит ждать расцвета отношений между Следственным комитетом и Генпрокуратурой, даже если во главе надзорного ведомства встанет выходец из СК. Ведь рядовые прокуроры и следователи никуда не уходят, соперничество между ведомствами «институционально». Именно усилением системы сдержек и противовесом продиктованы последние шаги руководства страны. Поправки в основной закон здесь не исключение.
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