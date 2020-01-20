В Генпрокуратуре РФ появится новый руководитель. Что известно о Краснове?

Краснов занимался расследованием большого количества резонансных преступлений – от убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой до хищений при строительстве космодрома «Восточный». По мнению авторов телеграм-канала «Мейстер», не стоит ждать расцвета отношений между Следственным комитетом и Генпрокуратурой, даже если во главе надзорного ведомства встанет выходец из СК. Ведь рядовые прокуроры и следователи никуда не уходят, соперничество между ведомствами «институционально». Именно усилением системы сдержек и противовесом продиктованы последние шаги руководства страны. Поправки в основной закон здесь не исключение.