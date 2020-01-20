В Нижнем Тагиле отреставрируют заводской госпиталь на улице Горошникова

Сейчас в здании находятся поликлиника, дневной стационар и отделение функциональной диагностики Демидовской горбольницы. До конца марта 2020 года планируется начать поиск подрядчика на подготовку проекта реконструкции.

Во время ремонта будет полностью заменена кровля здания, выполнены фасадные работы, обновлены электрика, система вентиляции, окна. Также строители восстановят историческую ограду, прилегающую территорию и фонтан, который перестал работать около 40 лет назад. Стоимость ремонта станет известна после создания проекта.