В Нижнем Тагиле отреставрируют заводской госпиталь на улице Горошникова
Сегодня, 18:07ОбществоФото: Яндекс.Карты
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле готовятся капитально отремонтировать ансамбль старого заводского госпиталя на улице Горошникова, который был построен почти 200 лет назад, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сейчас в здании находятся поликлиника, дневной стационар и отделение функциональной диагностики Демидовской горбольницы. До конца марта 2020 года планируется начать поиск подрядчика на подготовку проекта реконструкции.
Во время ремонта будет полностью заменена кровля здания, выполнены фасадные работы, обновлены электрика, система вентиляции, окна. Также строители восстановят историческую ограду, прилегающую территорию и фонтан, который перестал работать около 40 лет назад. Стоимость ремонта станет известна после создания проекта.
Ранее главврач Демидовской больницы рассказал TagilCity.ru что разработана проектно-сметная документация благоустройства территорий больниц — на улице Кузнецкого, 12 и Горошникова, 37.
«Документы готовы». Главврач тагильской ДГБ прокомментировал прокурорскую проверку
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей