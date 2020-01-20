В Нижнем Тагиле УВЗ проведет капитальный ремонт главного водовода Вагонки

Изношенные трубы на участке водовода протяженностью 3,5 километра, который был построен в конце 70-х годов прошлого века, заменят на новые — полимерные. Вода туда поступает из Тагильского пруда и после нагрева попадает на предприятие и в дома жителей Вагонки.