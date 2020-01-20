В Нижнем Тагиле УВЗ проведет капитальный ремонт главного водовода Вагонки
Сегодня, 16:43ОбществоФото: пресс-служба «Уралвагонзавода»
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В Нижнем Тагиле «Уралвагонзавод» проводит капитальный ремонт водовода на Вагонке, который питает горячей водой предприятие и жителей района, сообщают в пресс-службе УВЗ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Изношенные трубы на участке водовода протяженностью 3,5 километра, который был построен в конце 70-х годов прошлого века, заменят на новые — полимерные. Вода туда поступает из Тагильского пруда и после нагрева попадает на предприятие и в дома жителей Вагонки.
Одна ветка водовода после монтажа уже запущена в работу, другая готова больше, чем наполовину.
Благодаря использованию современных труб возрастет надежность водоснабжения предприятий и жителей Вагонки теплом, а риски возникновения нештатных ситуаций снизятся,рассказал главный энергетик «Уралвагонзавода» Руслан Юсупов.
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