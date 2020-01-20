В Свердловской области согласован новый глава антикоррупционного управления ГУ МВД

По словам осведомленного источника, на место главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Свердловской области может быть назначен полковник Рашид Даулетов. Он с 2017 года занимает аналогичную должность в УМВД РФ по Астраханской области. Кроме того, его кандидатура была поддержана начальником областного главка генерал-майором Александром Мешковым и прошла согласования в центральном аппарате МВД.

Полковник Даулетов работал в подчинении у генерал-майора Мешкова, который с 2017 по 2019 год возглавлял УМВД РФ по Астраханской области.

Рашид Даулетов родился в Астрахани в 1974 году. В органы внутренних дел пришел в 1997 году. Он занимал различные должности и имеет опыт оперативной работы по выявлению и раскрытию преступлений в области незаконной добычи водных биоресурсов, топливно-энергетическом комплексе и налоговой сфере.