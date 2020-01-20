В Тагиле перед зачислением в 1 класс изменился список домов, закрепленных за школами
Сегодня, 14:08ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
За две недели до начала приема документов на зачисление детей в первые классы в Нижнем Тагиле изменили список домов, закрепленных за школами, пишет АН «Между строк». Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации.
Сюжеты: Нижний Тагил
Так, за школой №4 теперь закреплены также коллективные сады УВЗ и товарищество «Домостроитель». Список адресов, закрепленных за школами №32 и №18, не изменился.
Напомним, прием заявлений на зачисление в первый класс стартует 1 февраля. Заявление можно подать через сайт образовательных услуг Свердловской области и портал Госуслуг. Также можно обратиться в МФЦ или непосредственно в образовательное учреждение.
При возникновении вопросов касательно зачисления можно позвонить на горячую линию управления образования с 15:00 до 17:00 по телефонам 8 (3435) 36-36-96 и 8 (3435) 47-81-14 (доб. 211).
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей