В Тагиле перед зачислением в 1 класс изменился список домов, закрепленных за школами

Так, за школой №4 теперь закреплены также коллективные сады УВЗ и товарищество «Домостроитель». Список адресов, закрепленных за школами №32 и №18, не изменился.

Напомним, прием заявлений на зачисление в первый класс стартует 1 февраля. Заявление можно подать через сайт образовательных услуг Свердловской области и портал Госуслуг. Также можно обратиться в МФЦ или непосредственно в образовательное учреждение.