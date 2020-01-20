«Вакансий много, работать негде». В Тагиле прошла первая ярмарка вакансий 2020 года

По информации Центра занятости на 1 января 2020 года, 8248 жителей города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа обратились в центр занятости для помощи в поиске работы. Также, по их данным, подходящую работу нашли 5868 человек. В связи с этим на учёте в Центре сейчас состоит 846 безработных.

На ярмарке вакансий 15 января было представлено шесть работодателей: ОАО ВГОК, ФКУ ИК-12, АН «Барвиха life», авторемонтный завод «Синтур», ООО «Новатор» и общественная организация «Aunite group». Некоторые из них заявили, что в ярмарке участвовали впервые. Больше всего вакансий, порядка 20, предлагал ОАО ВГОК. Три из шести работодателей предлагали технические вакансии: ВГОК, «Синтур» и «Новатор». Вакансии остальных были связаны в основном со сферой менеджмента.

Начальник отдела по связям с работодателями Ольга Рогачёва рассказала TagilCity.ru, что ярмарки вакансий проходят каждую третью среду месяца.

Вы удивитесь, но сейчас больше всего востребованы сотрудники в сферы здравоохранения и образования. Далее рабочие специальности,поделилась Рогачёва.

Самые востребованные профессии в Нижнем Тагиле Фото: Интерактивный портал Департамента по труду и занятости населения Свердловской области

Также, согласно информации центра, уровень регистрируемой безработицы сейчас составляет 0,42%, а коэффициент напряженности — 0,52%.

Это значит, что на одного безработного приходится в среднем две вакансии,пояснила Рогачёва.

Динамика численности безработных граждан и количества вакансий за 2019 год Фото: Интерактивный портал Департамента по труду и занятости населения Свердловской области

Рогачёва рассказала, что согласно закону все работодатели обязаны оповещать Центр занятости об открытых вакансиях и только потом выкладывать их на онлайн-агрегаторы, однако некоторые пренебрегают этим и не сообщают в центр.

Мы стараемся следить, контролировать. Если вакансии не соответствуют или нарушают закон — сообщаем,добавила Рогачёва.

По словам соискателей, которые были на ярмарке, посещают подобные мероприятия в основном люди, которые не умеют пользоваться интернетом, поэтому доступа к части вакансий, которые есть только там, у них нет. Александр и Дмитрий рассказали, что вакансии смотрели и в интернете, но ярмарку всё равно посетили, однако остались ею недовольны. По их словам, большинство вакансий в интернете не соответствуют действительности: на собеседовании зарплата оказывается в разы меньше, а также работодатели сообщают об обязанностях, которые не были озвучены в объявлении.

Устраивался недавно водителем грузовой «Газели». Оказалось, что помимо этого, нужно ещё и помогать разгружать машину, чинить и так далее. А зарплата — копейки. Разве что за бензин самому платить не попросили. Я по одной профессии работать пришёл, а не по трём,рассказал один из мужчин.

Ярмарка вакансий в нижнетагильском центре занятости Фото: tagilcity.ru

Также молодые люди рассказали, что у многих вакансий есть испытательный срок, на котором платят очень мало, либо не платят вообще. Работу они уже ищут несколько месяцев и пока подрабатывают в такси, но, по их словам, там тоже плохо. Вакансии они искали в сфере транспорта и механики. После неудачного поиска в интернете друзья решили посетить центр занятости.

Думали, может, куда-то устроиться не по своим профессиям даже, а переучиться. Зашли — там 1,5 человека, грубо говоря, работодателей сидят. Да и работодатели мутные даже тут. ВГОК, например, о котором пишут последнее время, что зарплату не платят рабочим, а она (представитель ВГОКа на ярмарке вакансий — прим. ред.) нас убеждает, что всё хорошо. Выбирать не из чего,добавил один из мужчин.

Под наблюдением: как ВГОК рассчитывается с долгами

Ещё один соискатель, пришедший на ярмарку, Анна (имя изменено — прим. ред.) рассказала, что ищет работу уже два месяца, а с прошлой уволилась, потому что не устраивали условия. Ей 24 года, имеется высшее педагогическое образование.

Ожидания от работы не совпали с действительностью, и по сути исключительно, потому что могла себе позволить уволиться, не найдя заранее новую работу, рассказала Анна.

Девушка также отметила, что у вакансий в интернете часто условия работы и размер зарплаты не соответствует действительности, а также много «подозрительных» вакансий, которые не вызывают доверия.

На ярмарку пришла, потому что не многие работодатели ищут работников на сайтах вакансий,заявила девушка.

Информация о пособии по безработице в нижнетагильском центре занятости Фото: tagilcity.ru

Также Анна рассказала, что уже обращалась в Центр занятости в декабре, но вакансии, которые ей предложили, её не устроили.

Они не смогли подобрать вакансии, соответствующие моему образованию и опыту работы. Первая же предложенная вакансия была в call-центре, куда берут всех. Докапываться до людей я не хочу, поэтому отказалась. По итогу сказали, что мне будет проще найти работу самостоятельно в интернете. Вакансий много, но работать негде,пояснила она.

Девушка по прежнему занимается поисками работы, но вакансии на ярмарке её также не устроили.