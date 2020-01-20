Житель пригорода Нижнего Тагила обвиняется в ложном доносе о краже поросенка и щенка
Сегодня, 20:04ОбществоФото: pxhere.com
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Житель Пригородного района Нижнего Тагила обвиняется в заведомо ложном доносе. Ему грозит до двух лет тюрьмы за заявление в полицию о пропаже поросенка и щенка, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Пригород, Нижний Тагил
В декабре 2019 года нетрезвый 43-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него украли щенка спаниеля и поросёнка породы «ландрас». Ущерб мужчина оценил в 12,5 тысяч рублей.
Полицейские приехали на место и опросили соседей и заявителя. Через пять дней на повторном опросе в отделении мужчина признался, что у него никогда не было собаки и поросенка, а кражу он выдумал.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Мужчине грозит штраф или лишение свободы сроком до двух лет.
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