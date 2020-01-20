Житель пригорода Нижнего Тагила обвиняется в ложном доносе о краже поросенка и щенка

В декабре 2019 года нетрезвый 43-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил, что у него украли щенка спаниеля и поросёнка породы «ландрас». Ущерб мужчина оценил в 12,5 тысяч рублей.

Полицейские приехали на место и опросили соседей и заявителя. Через пять дней на повторном опросе в отделении мужчина признался, что у него никогда не было собаки и поросенка, а кражу он выдумал.