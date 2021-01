Банк “Траст” списал новогоднюю выручку кинотеатров вопреки воле президента

Банком непрофильных активов «Траст» произведено списание большой суммы со счетов киносети «Синема парк», которая принадлежит бизнесмену Александру Мамуту. Списанная «Трастом» в счет непогашенного долга новогодняя выручка объединенной киносети «Формула кино» и «Синема парк» составляет 450 миллионов рублей.

Как сообщают vedomosti.ru, председателем совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олегом Березиным направлено на имя руководителя президентской администрации Антона Вайно письмо, в котором он говорит, что киносеть в данной ситуации вынуждена рассматривать временное закрытие своих кинотеатров в России, чтобы не было новых убытков. Списание денег произошло в период с 11 по 13 января, когда закончил свое действие “банкротный мораторий». Его ввели по инициативе Владимира Путина на банкротство предприятий, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших от пандемии. Под временный запрет попало банкротство кредиторами своих должников, начисление неустойки и взыскание долгов. Мораторий закончил действовать 7 января. По мнению Березина, хотя само по себе проведенное банком списание средств со счетов кинотеатров формально не считается инициированием процедуры банкротства, но фактически в этой ситуации равносильно этому. После списания всей выручки кинотеатров, полученной во время новогодних каникул, заемщик не сможет исполнять свои обязанности перед сотрудниками, бюджетом и деловыми партнерами. И банкротства в данной ситуации не избежать. «Полагаю, что это не отвечает тем целям, которые государство в лице президента определило в качестве приоритетных во время этого сложного экономического периода», - говорит в своем письме Березин. Поскольку вместо того, чтобы помочь эффективно преодолеть кризисную ситуацию, банк “Траст” своими действиями практически “добивает” кинобизнес». Напомним, что большую часть прошлого года двери российских кинотеатров были закрыты в связи с профилактическими мерами, которые предпринимались для противодействия распространению коронавируса. В банке «Траст» данную ситуацию не комментируют. Там ограничились лишь констатацией того факта, что ими направлен в суд иск. Они хотят взыскать свыше одного миллиарда рублей с владельца объединенной киносети бизнесмена Александра Мамута. Эта сумма является процентами по кредитам.

