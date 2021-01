«Это выгодно на 100%»: Куйвашев высказался о переводе тагильской скорой на аутсорсинг

20 января во время визита в Нижний Тагил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высказался по поводу перевода городской скорой помощи на аутсорсинг.

Он пояснил, что людей всегда настораживает все новое, особенно, если им не объясняют, для чего это делается. Пандемия показала, что необходимо расширять качество медицинских услуг и количество транспорта. По условиям конкурса, автопарк должен быть обновлен на 100%. В некоторых городах Свердловской области скорая помощь уже работает в условиях разделения транспортных и медицинских услуг. Я вас уверяю, это гораздо эффективнее с точки зрения расходования средств. В случае Нижнего Тагила, это еще и выгодно на 100%, так как будут привлекаться дополнительные средства,сказал Куйвашев. По его словам, это делается не для того, чтобы кому-то стало хуже. Мы обязательно сделаем так, что все от этого выиграют: и водители, и врачи, и пациенты. Мы не изобретаем велосипед, а привлекаем дополнительные деньги,заключил губернатор. Напомним, в здании администрации, где проходило заседание, вышел с плакатом против аутсорсинга на одиночный пикет активист скорой помощи Нижнего Тагила. Водитель тагильской скорой вышел перед Куйвашевым на пикет против аутсорсинга

