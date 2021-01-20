«Это выгодно на 100%»: Куйвашев высказался о переводе тагильской скорой на аутсорсинг

Он пояснил, что людей всегда настораживает все новое, особенно, если им не объясняют, для чего это делается. Пандемия показала, что необходимо расширять качество медицинских услуг и количество транспорта. По условиям конкурса, автопарк должен быть обновлен на 100%. В некоторых городах Свердловской области скорая помощь уже работает в условиях разделения транспортных и медицинских услуг.