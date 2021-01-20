«Это выгодно на 100%»: Куйвашев высказался о переводе тагильской скорой на аутсорсинг

Он пояснил, что людей всегда настораживает все новое, особенно, если им не объясняют, для чего это делается. Пандемия показала, что необходимо расширять качество медицинских услуг и количество транспорта. По условиям конкурса, автопарк должен быть обновлен на 100%. В некоторых городах Свердловской области скорая помощь уже работает в условиях разделения транспортных и медицинских услуг.
Я вас уверяю, это гораздо эффективнее с точки зрения расходования средств. В случае Нижнего Тагила, это еще и выгодно на 100%, так как будут привлекаться дополнительные средства,сказал Куйвашев.
По его словам, это делается не для того, чтобы кому-то стало хуже.
Мы обязательно сделаем так, что все от этого выиграют: и водители, и врачи, и пациенты. Мы не изобретаем велосипед, а привлекаем дополнительные деньги,заключил губернатор.
Напомним, в здании администрации, где проходило заседание, вышел с плакатом против аутсорсинга на одиночный пикет активист скорой помощи Нижнего Тагила.