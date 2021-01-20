Евгений Куйвашев поручил следить за температурой в школах и детских садах

Евгений Куйвашев поручил следить за температурой в школах и детских садах

Сегодня, 11:55ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главам муниципалитетов следить за температурой в образовательных учреждениях и подготовиться к морозам, сообщает департамент информационной политики региона.

Руководителям муниципалитетов, министрам ЖКХ, энергетики и транспорта просьба — следить за состоянием дорожного покрытия, контролировать системы жизнеобеспечения, сказал Евгений Куйвашев.

Кроме того, глава региона рекомендовал ежедневно проверять соблюдение норм температуры в помещениях образовательных, медицинских и социальных учреждений.

Напомним, 22 января оперативный штаб Свердловской области решит вопрос о выводе с дистанта студентов. Об это на заседании штаба заявил заместитель губернатора региона Павел Креков.

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