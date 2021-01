Водители останутся в тагильской скорой: активист рассказал о беседе с Куйвашевым

Михаил Смольников рассказал о результатах беседы с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

Водители Нижнего Тагила при встрече с Куйвашевым попросили провести круглый стол с экспертом по государственно-частному партнерству в здравоохранении Татьяной Валуевой и генеральным директором юридической компании Евгением Шмелевым по поводу перевода на аутсорсинг. По словам члена профсоюза медработников «Действие» Михаила Смольникова, глава региона пообещал оставить водителей на работе в Министерстве здравоохранении. Замгубернатора региона Павел Креков на следующей неделе должен определить время круглого стола. На мероприятии также обсуждается присутствие министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter