Водители останутся в тагильской скорой: активист рассказал о беседе с Куйвашевым

Водители Нижнего Тагила при встрече с Куйвашевым попросили провести круглый стол с экспертом по государственно-частному партнерству в здравоохранении Татьяной Валуевой и генеральным директором юридической компании Евгением Шмелевым по поводу перевода на аутсорсинг.