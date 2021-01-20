Куйвашев рассказал о подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила

По словам главы региона, подготовка и проведение мероприятия должны стать серьезным шагом к развитию Нижнего Тагила, укреплению экономики и повышению качества жизни. При этом важно развитие комплексной, транспортной инфраструктуры, обустройство территорий. Юбилей дает новые возможности для развития, экономического потенциала и продвижения уникальных проектов.