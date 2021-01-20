Куйвашев рассказал о подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила

Куйвашев рассказал о подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила

Сегодня, 12:41ОбществоPhoto: TagilCity.ru
20 января в Нижний Тагил с визитом приехал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. На заседании он рассказал о подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила.

По словам главы региона, подготовка и проведение мероприятия должны стать серьезным шагом к развитию Нижнего Тагила, укреплению экономики и повышению качества жизни. При этом важно развитие комплексной, транспортной инфраструктуры, обустройство территорий. Юбилей дает новые возможности для развития, экономического потенциала и продвижения уникальных проектов.

Чтобы юбилей Нижнего Тагила стал настоящим праздником, нужно улучшить социальную составляющую. Для этого необходимо уделить внимание занятости населения, росту доходов граждан,сказал Куйвашев.

Он отметил, что в прошлом году указом президента РФ Владимира Путина Нижний Тагил одним из первых был удостоен звания «Город трудовой доблести». Это является хороший стимулом для новых производственных программ.

Традиции и доблесть, славу честного добросовестного народа нужно сохранить для будущих поколений,добавил губернатор.

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