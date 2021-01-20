«Отремонтировано 23 объекта»: Пинаев о реализации нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле

В 2019 году отремонтировано 29,8 километров дорог, в 2020 — 30,6 километра. А также, за счет средств резервного фонда РФ, были дополнительно отремонтированы пять участков дорог. Кроме восстановления дорожного полотна, в ходе БКАД в 2020 году, мы уделили внимание установке ограждений и искусственных неровностей, созданию доступной среды для пешеходов, рассказал Владислав Пинаев.