«Отремонтировано 23 объекта»: Пинаев о реализации нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле по нацпроекту БКАД отремонтировано 23 дороги в 2020 году, об этом в ходе совещания рассказал мэр Владислав Пинаев.

Глава города рассказал, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году отремонтировано 24 дороги, а в 2020 — 23 объекта. В 2019 году отремонтировано 29,8 километров дорог, в 2020 — 30,6 километра. А также, за счет средств резервного фонда РФ, были дополнительно отремонтированы пять участков дорог. Кроме восстановления дорожного полотна, в ходе БКАД в 2020 году, мы уделили внимание установке ограждений и искусственных неровностей, созданию доступной среды для пешеходов, рассказал Владислав Пинаев. Кроме того, были перенесены остановки общественного транспорта там, где их расположение не соответствовало требованиям безопасности. На трех развязках появились арт объекты — фигуры животных. В целом за два года отремонтировано 52 автомобильные дороги. Таких темпов строительства в городе не было за всю историю, подытожил глава Нижнего Тагила. Напомним, в рамках национального проекта БКАД в Нижнем Тагиле в 2021 году будет отремонтировано 14 участков дорог. На реализацию будет выделено более 600 миллионов рублей. Отремонтируют 14 участков: в Нижнем Тагиле определен список дорог для нацпроекта БКАД

