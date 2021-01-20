«Отремонтировано 23 объекта»: Пинаев о реализации нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле

«Отремонтировано 23 объекта»: Пинаев о реализации нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:18ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле по нацпроекту БКАД отремонтировано 23 дороги в 2020 году, об этом в ходе совещания рассказал мэр Владислав Пинаев.

Глава города рассказал, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году отремонтировано 24 дороги, а в 2020 — 23 объекта.

В 2019 году отремонтировано 29,8 километров дорог, в 2020 — 30,6 километра. А также, за счет средств резервного фонда РФ, были дополнительно отремонтированы пять участков дорог. Кроме восстановления дорожного полотна, в ходе БКАД в 2020 году, мы уделили внимание установке ограждений и искусственных неровностей, созданию доступной среды для пешеходов, рассказал Владислав Пинаев.

Кроме того, были перенесены остановки общественного транспорта там, где их расположение не соответствовало требованиям безопасности. На трех развязках появились арт объекты — фигуры животных.

В целом за два года отремонтировано 52 автомобильные дороги. Таких темпов строительства в городе не было за всю историю, подытожил глава Нижнего Тагила.

Напомним, в рамках национального проекта БКАД в Нижнем Тагиле в 2021 году будет отремонтировано 14 участков дорог. На реализацию будет выделено более 600 миллионов рублей.

Stories:
Национальные проекты 2019-2024ЭксклюзивНижний Тагил
Related news:
ремонтдорогаВладислав ПинаевНижний Тагилнацпроект БКАДКТГ БКАД
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы