Расследовали 10 лет: на Урале отпустили фигурантов дела о мошенничестве на 1,6 млрд

Более 10 лет проходило расследование в отношении Александра Харина и Ильи Брылякова. С 2005 по 2010 год они основали фирмы «Еврогруппа» и «Актив». Следствие усмотрела в их действиях признаки финансовой пирамиды. Организации предлагали вложить средства, чтобы в последующем вывести их на валютный рынок Forex и обеспечить заработки от торговли, пишет E1.