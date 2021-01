Расследовали 10 лет: на Урале отпустили фигурантов дела о мошенничестве на 1,6 млрд

В Екатеринбурге прекращено уголовное дело в отношении мужчин, организовавших финансовую пирамиду и обманувших вкладчиков на 1,6 миллиарда рублей.

Более 10 лет проходило расследование в отношении Александра Харина и Ильи Брылякова. С 2005 по 2010 год они основали фирмы «Еврогруппа» и «Актив». Следствие усмотрела в их действиях признаки финансовой пирамиды. Организации предлагали вложить средства, чтобы в последующем вывести их на валютный рынок Forex и обеспечить заработки от торговли, пишет E1. Более 26,6 тысячи человек стали жертвами структуры. Вкладчики потеряли средства на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей. В 2011 году обвиняемых задержали. В 2018 году расследование было завершено и дело направили в судебный орган. Обвиняемый знакомились с материалами более двух лет. Дело состояли из трех тысяч томов. Следствие более десятка раз выдвигала ходатайство с целью поторопить подозреваемых с ознакомлением. Суд Ленинского района Екатеринбурга был вынужден прекратить уголовное дело в отношении Харина и Брылякова в связи и истечением срока давности. Они обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемые отпущены из-под подписки о не выезде. Иски пострадавших от мошеннических действий суд оставил без рассмотрения. Напомним, в Екатеринбурге передано в суд дело женщины, придумавшей и реализовавшей схему обмана микрофинансовой организации. Ущерб оценивается более чем в 40 миллионов рублей. В Екатеринбурге женщина попала под суд из-за хищения свыше 40 миллионов у МФО

