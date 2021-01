Руководство РФС в лице президента Александр Дюков заняло жесткую позицию по реформе чемпионата России: сокращение числа участников РПЛ ни к чему хорошему не приведет.

В декабре прошлого года Дюков заявил, что формат РПЛ может измениться, так как, по его мнению, «30 матчей на протяжении сезона недостаточно, а игр с высокой интенсивностью мало», сообщает «Советский спорт». Ранее сообщалось, что прорабатывается вариант сокращения числа клубов РПЛ с 16 до 12.

