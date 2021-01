Свердловскому полицейскому грозит тюрьма из-за поездки в Сочи во время больничного

Свердловский полицейский попал в поле зрения регионального ФСБ. В ведомстве подозревают его в мошенничестве с больничным листом.

ФСБ заподозрила в мошенничестве сотрудника ГИБДД из Лесного. По информации инсайдера, инспектор ушел на больничный из-за боли в грудной клетке, но уже на следующий день улетел с женой на отдых в Краснодарский край, пишет «КП-Екатеринбург». По информации издания, больничный лист был выписан 10 сентября 2020 года, а следующий прием должен был пройти через неделю. Полицейский на него не пришел, но позвонил врачу и попросил продлить его. 21 сентября инспектор «выздоровел» и на следующий день приступил к службе. За 11 дней нетрудоспособности сотрудник правоохранительных органов получил выплату в 15 949 рублей. ФСБ усмотрела в действиях полицейского мошенничество. На него завели уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сотруднику грозит до двух лет лишения свободы. Напомним, в январе 2021 года экс-глава ГИБДД Краснотурьинска получил два года и восемь месяцев тюрьмы. Он сбил пешехода, от чего потерпевший скончался на месте происшествия. Экс-глава ГИБДД свердловского города получил срок за сбитого насмерть пешехода

