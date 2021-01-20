Свердловскому полицейскому грозит тюрьма из-за поездки в Сочи во время больничного

Свердловскому полицейскому грозит тюрьма из-за поездки в Сочи во время больничного

Сегодня, 08:44ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Свердловский полицейский попал в поле зрения регионального ФСБ. В ведомстве подозревают его в мошенничестве с больничным листом.

ФСБ заподозрила в мошенничестве сотрудника ГИБДД из Лесного. По информации инсайдера, инспектор ушел на больничный из-за боли в грудной клетке, но уже на следующий день улетел с женой на отдых в Краснодарский край, пишет «КП-Екатеринбург».

По информации издания, больничный лист был выписан 10 сентября 2020 года, а следующий прием должен был пройти через неделю. Полицейский на него не пришел, но позвонил врачу и попросил продлить его. 21 сентября инспектор «выздоровел» и на следующий день приступил к службе.

За 11 дней нетрудоспособности сотрудник правоохранительных органов получил выплату в 15 949 рублей. ФСБ усмотрела в действиях полицейского мошенничество. На него завели уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сотруднику грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в январе 2021 года экс-глава ГИБДД Краснотурьинска получил два года и восемь месяцев тюрьмы. Он сбил пешехода, от чего потерпевший скончался на месте происшествия.

Related news:
Свердловская областьГИБДДмошенничествоЛеснойбольничный лист
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы