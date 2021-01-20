Свердловскому полицейскому грозит тюрьма из-за поездки в Сочи во время больничного

По информации издания, больничный лист был выписан 10 сентября 2020 года, а следующий прием должен был пройти через неделю. Полицейский на него не пришел, но позвонил врачу и попросил продлить его. 21 сентября инспектор «выздоровел» и на следующий день приступил к службе.