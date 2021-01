Свердловскстат привел список подорожавших в 2020 году продуктов

Свердловскстат назвал список продуктов, которые подорожали в 2020 году.

Больше всего подорожал сахарный песок. Цена на него за 2020 год выросла более чем на 70%, согласно данным государственной статистики по Свердловской области. Различная крупа и бобовые выросли в цене на 21%, масло подсолнечника — на 17,6%, овощные плоды — на 15%, макароны — почти на 15% и куриное яйцо — почти на 13%. Хлеб вырос в цене на 7%, мясо, рыба, морепродукты на 2-2,5%. Молоко подорожало на 3,7%. В среднем цены на продовольствие в Свердловской области возросли на 5,7%. Не товары непродовольственного сектора — на 4,5%. В сфере услуг предложения стали дороже на 2%. Цена потребительской корзины выросла более чем на 9%. Её стоимость достигла 4630 рублей. Напомним, в декабре 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о создании группы, которая будет заниматься выполнением поручения президента Владимира Путина по контролю за ценами на продукты. В Свердловской области создана рабочая группа по мониторингу цен на продукты

