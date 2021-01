Тагильский суд потребовал выйский храм выполнить «земные» противопожарные правила

В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд потребовал Казанский мужской монастырь в микрорайоне Выя выполнить все требования пожарной инспекции.

Иск направил прокурор района Владимир Мартынов, сообщает ТК «Реальный Тагил». По мнению священнослужителей, монастырь защищается иконой «Неопалимая купина», поэтому предписания инспектора противопожарного ведомства исполняться не стали. Однако суд с этим не согласился и потребовал от тагильского монастыря выполнения всех противопожарных требований. Это тот самый случай, когда на бога надейся, но сам не плошай — выполняй предписания земных законов,рассказал Владимир Мартынов. Напомним, 16 января в Ивделе в исправительной колонии № 55 случился пожар. Там загорелся храм. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание. В Ивделе в храме исправительной колонии случился пожар

