В Екатеринбурге мать зарезанной студентом школьницы оспорила приговор преступнику

В Екатеринбурге мать зарезанной студентом школьницы оспорила приговор преступнику

Сегодня, 16:33ОбществоPhoto: E1.ru
В Екатеринбурге мать зарезанной студентом девушки обжаловала приговор убийце в кассационном суде.

Кассационный суд Челябинска рассмотрит дело об убийстве 15-летней школьницы студентом Львом Романовым, пишет E1.

Мы и раньше настаивали на проведении дополнительных психологических экспертиз. Сам обвиняемый не возражал, но суд принял решение без проведения осмотров. Мы теперь обжалуем это решение в кассационном суде, и, если потребуется, в Верховном суде РФ, заявил адвокат Павел Погорелкин, представляющий маму убитой.

Напомним, в мае 2020 года суд выпустил из СИЗО студента, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы. Его дело по результатам экспертизы было переквалифицировано из статьи 105 УК РФ (Убийство) в обвинение по статье 107 УК РФ (Убийство в состоянии аффекта). В результате он получил один год и шесть месяцев ограничения свободы.

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