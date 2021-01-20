В Екатеринбурге мать зарезанной студентом школьницы оспорила приговор преступнику

Кассационный суд Челябинска рассмотрит дело об убийстве 15-летней школьницы студентом Львом Романовым, пишет E1.
Мы и раньше настаивали на проведении дополнительных психологических экспертиз. Сам обвиняемый не возражал, но суд принял решение без проведения осмотров. Мы теперь обжалуем это решение в кассационном суде, и, если потребуется, в Верховном суде РФ, заявил адвокат Павел Погорелкин, представляющий маму убитой.
Напомним, в мае 2020 года суд выпустил из СИЗО студента, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы. Его дело по результатам экспертизы было переквалифицировано из статьи 105 УК РФ (Убийство) в обвинение по статье 107 УК РФ (Убийство в состоянии аффекта). В результате он получил один год и шесть месяцев ограничения свободы.