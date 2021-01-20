В Екатеринбурге мать зарезанной студентом школьницы оспорила приговор преступнику

Напомним, в мае 2020 года суд выпустил из СИЗО студента, обвиняемого в убийстве 15-летней школьницы. Его дело по результатам экспертизы было переквалифицировано из статьи 105 УК РФ (Убийство) в обвинение по статье 107 УК РФ (Убийство в состоянии аффекта). В результате он получил один год и шесть месяцев ограничения свободы.