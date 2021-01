В Екатеринбурге почти месяц разыскивается пропавший 17-летний подросток

В Екатеринбурге ведется розыск пропавшего 17-летнего Всеволода Яковлева, сообщается в группе ДПСО «Прорыв» во «Вконтакте».

В записи указана дата пропажи, 24 декабря 2020 года, и особые приметы юноши. Молодой человек пропал в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. На нем были надеты черная шапка, красная куртка, светлые брюки и обувь черного цвета. У подростка голубые глаза и русые волосы. Photo: ДПСО «Прорыв» во «Вконтакте». Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал TagilCity.ru, что подросток ушел из детского центра. Данные заведения характерны особым порядком, проведением занятий и регламентированным распорядком дня. Отделом полиции № 8 УМВД по Екатеринбургу устанавливается местонахождение подростка. Он самостоятельно покинул свое учреждение, стремясь к свободному образу жизни. В настоящий момент находится на связи, но возвращаться не собирается,сообщил полковник Горелых. Напомним, 19 января стало известно, что нашелся пропавший накануне в Нижнем Тагиле 12-летний мальчик. Он поссорился с родителями, взял деньги из копилки и уехал в Серов. В городе он погулял, но затем устал и замерз. Тогда он самостоятельно обратился к полицейским с просьбой о помощи. По данному факту сотрудники ПДН проводят проверку. Устал и пришел в полицию: пропавший 12-летний тагильский подросток найден в Серове

