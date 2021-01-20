В Екатеринбурге почти месяц разыскивается пропавший 17-летний подросток

Напомним, 19 января стало известно, что нашелся пропавший накануне в Нижнем Тагиле 12-летний мальчик. Он поссорился с родителями, взял деньги из копилки и уехал в Серов. В городе он погулял, но затем устал и замерз. Тогда он самостоятельно обратился к полицейским с просьбой о помощи. По данному факту сотрудники ПДН проводят проверку.