В Нижнем Тагиле Демидовскую поликлинику отремонтируют как объект культурного наследия

В Нижнем Тагиле Демидовскую поликлинику отремонтируют как объект культурного наследия

Сегодня, 14:46ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле будет отремонтировано здание Демидовской поликлиники как объекта культурного наследния, а также помещения стационара и корпус физиотерапии.

На заседании организационного комитета глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о ремонте Демидовской городской поликлиники.

На текущий момент разработана проектно-сметная документация по реставрации Демидовской ГП, зданий дневного стационара и физиотерапевтического корпуса. Объект культурного наследия федерального значения будет приспособлен под использование в современных условиях, сказал глава Нижнего Тагила.

Отмечается, что ремонт будет проводится по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Напомним, в мае 2020 года сообщалось об определении компании, которая разрабатывала проектно-сметную документацию по ремонту Демидовской поликлиники. Сумма тендера составила 1,2 миллиона рублей. Выиграла его компания из Нижнего Тагила ООО «Технологическая строительная продукция».

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