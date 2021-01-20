В Нижнем Тагиле Демидовскую поликлинику отремонтируют как объект культурного наследия

На заседании организационного комитета глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о ремонте Демидовской городской поликлиники.
На текущий момент разработана проектно-сметная документация по реставрации Демидовской ГП, зданий дневного стационара и физиотерапевтического корпуса. Объект культурного наследия федерального значения будет приспособлен под использование в современных условиях, сказал глава Нижнего Тагила.
Отмечается, что ремонт будет проводится по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Напомним, в мае 2020 года сообщалось об определении компании, которая разрабатывала проектно-сметную документацию по ремонту Демидовской поликлиники. Сумма тендера составила 1,2 миллиона рублей. Выиграла его компания из Нижнего Тагила ООО «Технологическая строительная продукция».