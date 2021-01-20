В Нижнем Тагиле Демидовскую поликлинику отремонтируют как объект культурного наследия

На текущий момент разработана проектно-сметная документация по реставрации Демидовской ГП, зданий дневного стационара и физиотерапевтического корпуса. Объект культурного наследия федерального значения будет приспособлен под использование в современных условиях, сказал глава Нижнего Тагила.