В Нижнем Тагиле Демидовскую поликлинику отремонтируют как объект культурного наследия

В Нижнем Тагиле будет отремонтировано здание Демидовской поликлиники как объекта культурного наследния, а также помещения стационара и корпус физиотерапии.

На заседании организационного комитета глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал о ремонте Демидовской городской поликлиники. На текущий момент разработана проектно-сметная документация по реставрации Демидовской ГП, зданий дневного стационара и физиотерапевтического корпуса. Объект культурного наследия федерального значения будет приспособлен под использование в современных условиях, сказал глава Нижнего Тагила. Отмечается, что ремонт будет проводится по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Напомним, в мае 2020 года сообщалось об определении компании, которая разрабатывала проектно-сметную документацию по ремонту Демидовской поликлиники. Сумма тендера составила 1,2 миллиона рублей. Выиграла его компания из Нижнего Тагила ООО «Технологическая строительная продукция». Компания из Нижнего Тагила разработает проект для капремонта Демидовской поликлиники

