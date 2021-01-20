В Нижнем Тагиле началось строительство второго этапа проекта «Тагильской лагуны»

В Нижнем Тагиле началось строительство второго этапа проекта «Тагильской лагуны»

Сегодня, 12:18ОбществоPhoto: Официальная страница администрации Нижнего Тагила в Instagram
В Нижнем Тагиле подрядчик приступил к работам второго этапа «Тагильской лагуны», сообщается в официальной группе администрации в Instagram.

В Нижнем Тагиле МУП «Тагилдорстрой» приступил к расчистке набережной у МБУ ДО «ГДДЮТ».

Photo:Официальная страница администрации Нижнего Тагила в Instagram

На опубликованных фотографиях видно как рабочие с помощью спецтехники бурят отверстия под бревенчатые сваи для будущего ограждения стройплощадки. Счищается снежный покров.

Напомним, на реализацию «Тагильской лагуны» потратят 556 миллионов рублей. По периметру стройплощадки планируют возвести забор и установить камеры. По проекту, на территории будут размещены площадки для секций и кружков, специальные места для прогулок и занятий экстремальными видами спорта. Завершить работы планируется к 300-летию Нижнего Тагила.

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