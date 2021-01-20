В Нижнем Тагиле началось строительство второго этапа проекта «Тагильской лагуны»

В Нижнем Тагиле МУП «Тагилдорстрой» приступил к расчистке набережной у МБУ ДО «ГДДЮТ».
На опубликованных фотографиях видно как рабочие с помощью спецтехники бурят отверстия под бревенчатые сваи для будущего ограждения стройплощадки. Счищается снежный покров.
Напомним, на реализацию «Тагильской лагуны» потратят 556 миллионов рублей. По периметру стройплощадки планируют возвести забор и установить камеры. По проекту, на территории будут размещены площадки для секций и кружков, специальные места для прогулок и занятий экстремальными видами спорта. Завершить работы планируется к 300-летию Нижнего Тагила.