В Нижнем Тагиле началось строительство второго этапа проекта «Тагильской лагуны»

В Нижнем Тагиле подрядчик приступил к работам второго этапа «Тагильской лагуны», сообщается в официальной группе администрации в Instagram.

В Нижнем Тагиле МУП «Тагилдорстрой» приступил к расчистке набережной у МБУ ДО «ГДДЮТ». Photo: Официальная страница администрации Нижнего Тагила в Instagram На опубликованных фотографиях видно как рабочие с помощью спецтехники бурят отверстия под бревенчатые сваи для будущего ограждения стройплощадки. Счищается снежный покров. Напомним, на реализацию «Тагильской лагуны» потратят 556 миллионов рублей. По периметру стройплощадки планируют возвести забор и установить камеры. По проекту, на территории будут размещены площадки для секций и кружков, специальные места для прогулок и занятий экстремальными видами спорта. Завершить работы планируется к 300-летию Нижнего Тагила. В Нижнем Тагиле названы сроки начала реконструкции набережной пруда

