В Нижнем Тагиле почти все водители «скорой» перешли в аутсорсинговую компанию

В Нижнем Тагиле почти все водители «скорой» перешли в аутсорсинговую компанию

Сегодня, 11:16ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле 93% водителей и автослесарей подписали трудовой договор с ООО «РТ-Социальная сфера».

Между руководством тагильской Станции скорой медицинской помощи и аутсорсинговой компаний «РТ-Социальная сфера» было достигнуто соглашение. В порядке перевода в организацию должны устроить 135 сотрудников — водителей и автослесарей.

Сообщается, что на текущий момент 93% персонала подписали договор с новой организацией и получили трудоустройство.

Напомним, в Нижнем Тагиле «скорая» переводится на аутсорсинг. Водители и медики негативно восприняли эту новость. Они устраивали акции протеста и направили администрации президента России Владимира Путина обращение с просьбой проверить законность подобного перевода. В аппарате ответили, что рассмотрят документы до 15 марта.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы