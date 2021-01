В Нижнем Тагиле почти все водители «скорой» перешли в аутсорсинговую компанию

В Нижнем Тагиле 93% водителей и автослесарей подписали трудовой договор с ООО «РТ-Социальная сфера».

Между руководством тагильской Станции скорой медицинской помощи и аутсорсинговой компаний «РТ-Социальная сфера» было достигнуто соглашение. В порядке перевода в организацию должны устроить 135 сотрудников — водителей и автослесарей. Сообщается, что на текущий момент 93% персонала подписали договор с новой организацией и получили трудоустройство. Напомним, в Нижнем Тагиле «скорая» переводится на аутсорсинг. Водители и медики негативно восприняли эту новость. Они устраивали акции протеста и направили администрации президента России Владимира Путина обращение с просьбой проверить законность подобного перевода. В аппарате ответили, что рассмотрят документы до 15 марта. Администрация Путина изучит документы Минздрава об аутсорсинге тагильской «скорой»

