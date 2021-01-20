В Нижнем Тагиле почти все водители «скорой» перешли в аутсорсинговую компанию

Напомним, в Нижнем Тагиле «скорая» переводится на аутсорсинг. Водители и медики негативно восприняли эту новость. Они устраивали акции протеста и направили администрации президента России Владимира Путина обращение с просьбой проверить законность подобного перевода. В аппарате ответили, что рассмотрят документы до 15 марта.