В Свердловской области наставничество для сирот поможет в адаптации к реальной жизни

Наряду с опекунством и усыновлением, он позволит эффективно подготовить детей-сирот к самостоятельной жизни. По словам Андросенко, чаще всего наставниками хотят стать уже зрелые и состоявшиеся люди. Помочь детям-сиротам может любой человек старше 25 лет, который готовый делиться жизненным опытом.