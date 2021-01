В Свердловской области наставничество для сирот поможет в адаптации к реальной жизни

Жители Свердловской области становятся наставниками для детей-сирот в детдомах и подготавливают их к самостоятельной жизни.

Проблема подготовки к жизни решается распространением в регионе добровольного наставничества для воспитанников и выпускников учреждений для детей-сирот, сообщила представитель АНО «Семья детям» Татьяна Андросенко. В конце 2020 года в Свердловской области стартовал проект «Импульс», который реализуется благотворительным фондом «Арифметика добра» при поддержке Фонда президентских грантов. Наряду с опекунством и усыновлением, он позволит эффективно подготовить детей-сирот к самостоятельной жизни. По словам Андросенко, чаще всего наставниками хотят стать уже зрелые и состоявшиеся люди. Помочь детям-сиротам может любой человек старше 25 лет, который готовый делиться жизненным опытом. Всего в регионе 1930 детей, которые нуждаются в опеке взрослых, а число сирот, возвращаемых приемными родителями в детские дома, сократилось вдвое. Напомним, в Нижнем Тагиле мама семилетнего мальчика с тугоухостью ведет на YouTube канал про особенных детей. Мама из Нижнего Тагила ведет канал на YouTube про особенных детей

