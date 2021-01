В Верхней Салде коммунальщики прочистили русло реки, затопившей огороды жителей

В Верхней Салде коммунальные службы прочистили русло реки Озерка, которая топила огороды местных жителей, заявил редакции TagilCity.ru глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков.

В конце прошлого года в Верхней Салде вышла из берегов река Озерка, которая протекает в районе частного сектора. В результате оказались затопленными несколько огородов, вода подходила вплотную к домам. Для устранения последствий специалисты МУП «Гор.УЖКХ» за период с 24 декабря 2020 года по 17 января 2021 года промывали промерзшие трубы и пропускали воду с подтопленных участков с помощью специальной техники четыре раза. Носков пояснил, что река Озерка мелководная, поэтому пересыхает в засушливое лето, а в морозы полностью промерзает. Из-за слабого течения вода упирается в лед и вытекает по верху. Русло реки пересекает часть города в частном секторе и проходит через несколько автомобильных дорог. Также глава Верхнесалдинского городского округа рассказал, что при затоплении жилые дома не пострадали, только земельные участки, хозяйственные постройки и одна баня, которая находится близко к берегу. Кроме того, администрация Верхней Салды написала заявление в полицию, чтобы установить источник и место сброса сточных вод в реку.

