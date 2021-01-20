В Верхней Салде коммунальщики прочистили русло реки, затопившей огороды жителей

Носков пояснил, что река Озерка мелководная, поэтому пересыхает в засушливое лето, а в морозы полностью промерзает. Из-за слабого течения вода упирается в лед и вытекает по верху. Русло реки пересекает часть города в частном секторе и проходит через несколько автомобильных дорог.