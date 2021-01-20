В Верхней Салде мэрия ищет виновников затопления участков с помощью полиции

В Верхней Салде мэрия ищет виновников затопления участков с помощью полиции

Сегодня, 17:27ОбществоPhoto: TagilCity.ru
Администрация Верхней Салды написала заявление в полицию, чтобы найти виновных в затоплении участков рекой Озерка, заявил редакции TagilCity.ru глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков.

В декабре 2020 года в Верхней Салде стала выходить из берегов река Озерка. Она затопила несколько участков частных жилых домов на улице Комсомольская. Местные жители жаловались, что в водоем проводят сбросы неизвестные лица.

В администрации Верхней Салды сообщили, что специалисты МУП «Гор.УЖКХ» и МКУ «Службы городского хозяйства» искали причину и место сброса сточных вод. Однако в ходе обследования виновных лиц установить не удалось.

В связи с этим, 28 декабря 2020 года мэрия направила заявление в муниципальный отдел МВД России «Верхнесалдинский» об установлении лиц, которые сбрасывают сточные воды.

Кроме того, администрация направила запросы на разъяснение и проведение проверки фактов затопления в Уральское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования и в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

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