В Верхней Салде мэрия ищет виновников затопления участков с помощью полиции

Администрация Верхней Салды написала заявление в полицию, чтобы найти виновных в затоплении участков рекой Озерка, заявил редакции TagilCity.ru глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков.

В декабре 2020 года в Верхней Салде стала выходить из берегов река Озерка. Она затопила несколько участков частных жилых домов на улице Комсомольская. Местные жители жаловались, что в водоем проводят сбросы неизвестные лица. В администрации Верхней Салды сообщили, что специалисты МУП «Гор.УЖКХ» и МКУ «Службы городского хозяйства» искали причину и место сброса сточных вод. Однако в ходе обследования виновных лиц установить не удалось. В связи с этим, 28 декабря 2020 года мэрия направила заявление в муниципальный отдел МВД России «Верхнесалдинский» об установлении лиц, которые сбрасывают сточные воды. Кроме того, администрация направила запросы на разъяснение и проведение проверки фактов затопления в Уральское межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования и в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. «Вода у самого дома, вокруг каток»: в Верхней Салде затопило несколько частных домов 6 Photos С середины декабря несколько участков частных домов в Верхней Салде оказались затоплены. Жители пытаются найти тех, кто им поможет, уже неделю.

