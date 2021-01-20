Визит Куйвашева в Тагил и ДТП с машиной полиции. Итоги дня в Свердловской области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова инициировала проверку по поводу отключения электроэнергии в квартире дома на улице Рассветная, в котором 12 января произошел пожар. В нем погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Управляющей компании «Радомир» придется отвечать за то, что она в ноябре за долги по ЖКХ отключила электричество, несмотря на мораторий, который действовал до 31 декабря прошлого года. По версии следствия, пожар произошел из-за того, что жильцы пользовались свечами. Мерзлякова попросила сотрудников УК дать объяснения по этому поводу, затем она намерена обратится в прокуратуру с требованием провести проверку.