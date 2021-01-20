Визит Куйвашева в Тагил и ДТП с машиной полиции. Итоги дня в Свердловской области

Визит Куйвашева в Тагил и ДТП с машиной полиции. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 19:54ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 20 января.

20 января с визитом в Нижний Тагил приезжал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Сначала он посетил два новых построенных детских сада на ГГМ и отремонтированную школу № 85. Затем в здании администрации города глава региона провел совещание, посвященное празднованию 300-летия Нижнего Тагила. Там губернатор рассказал о намеченных планах, а мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отчитался о реализации национальных проектов, осуществляемых в городе. По словам Куйвашева, они детально рассмотрели, что уже сделано к юбилейной дате, и что ещё предстоит реализовать.

Сделано, надо сказать, немало. Я хорошо помню, каким был Нижний Тагил лет семь-восемь назад. И вижу, как он постепенно, шаг за шагом, преображается.написал губернатор на своей странице в Instagram.

Во время заседания в администрацию на одиночный пикет с плакатом об отмене аутсорсинга приехал член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников. После запланированных мероприятий, он пообщался с Куйвашевым. По словам активиста, губернатор пообещал оставить водителей скорой помощи на работе в Минздраве и провести на следующей неделе круглый стол с экспертом по государственно-частному партнерству в здравоохранении Татьяной Валуевой и генеральным директором юридической компании Евгением Шмелевым.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова инициировала проверку по поводу отключения электроэнергии в квартире дома на улице Рассветная, в котором 12 января произошел пожар. В нем погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Управляющей компании «Радомир» придется отвечать за то, что она в ноябре за долги по ЖКХ отключила электричество, несмотря на мораторий, который действовал до 31 декабря прошлого года. По версии следствия, пожар произошел из-за того, что жильцы пользовались свечами. Мерзлякова попросила сотрудников УК дать объяснения по этому поводу, затем она намерена обратится в прокуратуру с требованием провести проверку.

Сегодня утром из-за ДТП с участием полицейской машины в Нижнем Тагиле образовалась пробка от моста на улице Циолковского до железнодорожного переезда на улице Индустриальной. По словам очевидцев, автомобиль правоохранительных органов столкнулся с «Фордом», за рулем которого также была женщина-полицейский. В ведомстве выясняют обстоятельства ДТП.

Related news:
Свердловская областьЕвгений Куйвашевдтппожарновостиитоги дняаутсорсинг
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы