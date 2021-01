Визит Куйвашева в Тагил и ДТП с машиной полиции. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 20 января.

20 января с визитом в Нижний Тагил приезжал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Сначала он посетил два новых построенных детских сада на ГГМ и отремонтированную школу № 85. Затем в здании администрации города глава региона провел совещание, посвященное празднованию 300-летия Нижнего Тагила. Там губернатор рассказал о намеченных планах, а мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отчитался о реализации национальных проектов, осуществляемых в городе. По словам Куйвашева, они детально рассмотрели, что уже сделано к юбилейной дате, и что ещё предстоит реализовать. Сделано, надо сказать, немало. Я хорошо помню, каким был Нижний Тагил лет семь-восемь назад. И вижу, как он постепенно, шаг за шагом, преображается.написал губернатор на своей странице в Instagram. Куйвашев рассказал о подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила Во время заседания в администрацию на одиночный пикет с плакатом об отмене аутсорсинга приехал член профсоюза медработников «Действие» Михаил Смольников. После запланированных мероприятий, он пообщался с Куйвашевым. По словам активиста, губернатор пообещал оставить водителей скорой помощи на работе в Минздраве и провести на следующей неделе круглый стол с экспертом по государственно-частному партнерству в здравоохранении Татьяной Валуевой и генеральным директором юридической компании Евгением Шмелевым. Водители останутся в тагильской скорой: активист рассказал о беседе с Куйвашевым Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова инициировала проверку по поводу отключения электроэнергии в квартире дома на улице Рассветная, в котором 12 января произошел пожар. В нем погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Управляющей компании «Радомир» придется отвечать за то, что она в ноябре за долги по ЖКХ отключила электричество, несмотря на мораторий, который действовал до 31 декабря прошлого года. По версии следствия, пожар произошел из-за того, что жильцы пользовались свечами. Мерзлякова попросила сотрудников УК дать объяснения по этому поводу, затем она намерена обратится в прокуратуру с требованием провести проверку. За пожар с восемью погибшими в Екатеринбурге ответит управляющая компания Сегодня утром из-за ДТП с участием полицейской машины в Нижнем Тагиле образовалась пробка от моста на улице Циолковского до железнодорожного переезда на улице Индустриальной. По словам очевидцев, автомобиль правоохранительных органов столкнулся с «Фордом», за рулем которого также была женщина-полицейский. В ведомстве выясняют обстоятельства ДТП. В Нижнем Тагиле образовалась пробка по Индустриальной из-за ДТП с машиной полиции

