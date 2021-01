В голосовании за логотип к 300-летию Нижнего Тагила лидирует Лисья гора

20 января на заседании по празднованию 300-летия Нижнего Тагила мэр города Владислав Пинаев рассказал о подготовительных мероприятиях.

На заседании присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По словам главы города, есть несколько крупных направлений по подготовке к мероприятию. Многие из них реализуются в рамках региональных и национальных проектов. Пинаев отметил, что к 300-летию города тагильчане выбирают вместе с учреждениями культуры и туризма логотип. Дизайнерами разработано шесть вариантов, с которыми Нижний Тагил встретит юбилей. Сейчас на официальном сайте Нижнего Тагила завершается голосование за лучший знак. На данный момент лидирует символ город с башней на горе, символизирующей единство природы, истории и промышленности нашего города,сказал Пинаев. Напомним, в голосовании участвуют разработки Нижнетагильского музея изобразительных искусств, музея-заповедника «Горнозаводской Урал», МБУ «Центр развития туризма», Факультета художественного образования НТГСПИ и вариант дизайнера Елены Кирилюк и маркетологы Макса Щербинина. В Нижнем Тагиле стартовало голосование за логотип 300-летнего юбилея города

