В голосовании за логотип к 300-летию Нижнего Тагила лидирует Лисья гора

В голосовании за логотип к 300-летию Нижнего Тагила лидирует Лисья гора

Сегодня, 14:15ОбществоPhoto: TagilCity.ru
20 января на заседании по празднованию 300-летия Нижнего Тагила мэр города Владислав Пинаев рассказал о подготовительных мероприятиях.

На заседании присутствовал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам главы города, есть несколько крупных направлений по подготовке к мероприятию. Многие из них реализуются в рамках региональных и национальных проектов.

Пинаев отметил, что к 300-летию города тагильчане выбирают вместе с учреждениями культуры и туризма логотип. Дизайнерами разработано шесть вариантов, с которыми Нижний Тагил встретит юбилей.

Сейчас на официальном сайте Нижнего Тагила завершается голосование за лучший знак. На данный момент лидирует символ город с башней на горе, символизирующей единство природы, истории и промышленности нашего города,сказал Пинаев.

Напомним, в голосовании участвуют разработки Нижнетагильского музея изобразительных искусств, музея-заповедника «Горнозаводской Урал», МБУ «Центр развития туризма», Факультета художественного образования НТГСПИ и вариант дизайнера Елены Кирилюк и маркетологы Макса Щербинина.

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