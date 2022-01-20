Две девушки поймали вора патчей в магазине косметики в Екатеринбурге

Задержали вора директор магазина Елена и старший продавец Юлия. Молодой человек пытался скрыться, но девушки схватили его с двух сторон, а также им помог другой покупатель. Так вор оказался скручен, сообщает Е1.
Основатель сети Иван Зайченко рассказал, что молодой человек собирался забрать с собой крем и патчи. После приезда полиции он был доставлен в отдел № 3. Зайченко рассказал, что у магазином есть общий чат. С помощью него девушки узнали знакомое лицо, проследили за ним, после чего задержали. В пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили, что на данный момент проводится проверка.
Напомним, в начале января стало известно, что в магазине Екатеринбурга два подростка украли продукты на шесть тысяч рублей. Их задержал наряд ДПС.