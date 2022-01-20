Две девушки поймали вора патчей в магазине косметики в Екатеринбурге

Две девушки удержали серийного вора, который пытался унести косметику. Все произошло 19 января в магазине «ЖизньМарт» на улице Белинского в Екатеринбурге. Ранее парень уже приходил в два других магазина данной сети.

Задержали вора директор магазина Елена и старший продавец Юлия. Молодой человек пытался скрыться, но девушки схватили его с двух сторон, а также им помог другой покупатель. Так вор оказался скручен, сообщает Е1. Основатель сети Иван Зайченко рассказал, что молодой человек собирался забрать с собой крем и патчи. После приезда полиции он был доставлен в отдел № 3. Зайченко рассказал, что у магазином есть общий чат. С помощью него девушки узнали знакомое лицо, проследили за ним, после чего задержали. В пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили, что на данный момент проводится проверка. Видео: E1.RU Напомним, в начале января стало известно, что в магазине Екатеринбурга два подростка украли продукты на шесть тысяч рублей. Их задержал наряд ДПС. Подростки украли чипсы, сыр и колбасу на 6 тысяч в магазине Екатеринбурга

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