Две девушки поймали вора патчей в магазине косметики в Екатеринбурге

Две девушки поймали вора патчей в магазине косметики в Екатеринбурге
Две девушки поймали вора патчей в магазине косметики в Екатеринбурге
Сегодня, 22:15ОбществоФото: 1MI
Две девушки удержали серийного вора, который пытался унести косметику. Все произошло 19 января в магазине «ЖизньМарт» на улице Белинского в Екатеринбурге. Ранее парень уже приходил в два других магазина данной сети.

Задержали вора директор магазина Елена и старший продавец Юлия. Молодой человек пытался скрыться, но девушки схватили его с двух сторон, а также им помог другой покупатель. Так вор оказался скручен, сообщает Е1.

Основатель сети Иван Зайченко рассказал, что молодой человек собирался забрать с собой крем и патчи. После приезда полиции он был доставлен в отдел № 3. Зайченко рассказал, что у магазином есть общий чат. С помощью него девушки узнали знакомое лицо, проследили за ним, после чего задержали. В пресс-службе УМВД Екатеринбурга сообщили, что на данный момент проводится проверка.

Видео:E1.RU

Напомним, в начале января стало известно, что в магазине Екатеринбурга два подростка украли продукты на шесть тысяч рублей. Их задержал наряд ДПС.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
кражазадержаниепохищениеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы