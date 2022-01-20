ГК "Промомед" с помощью биотехнологий создала препарат "Радамин Виро" на основе РНК

Это обеспечивает быстрый терапевтический эффект и защищает организм от разного рода вирусных и бактериальных инфекций.
Как известно, благодаря биомедицинским препаратам удалось совершить прорыв в лечении множества заболеваний. Об этом пишет издание "Новые Известия".
Группа компаний “Промомед” расширила зону исследовательского интереса за пределы химического синтеза и обратилась к биотехнологиям, отметила директор по новым продуктам предприятия Кира Заславская. Она добавила: специалистам группы компаний удалось воссоздать наработки, над которыми трудились еще ученые СССР, и улучшить их, применив биотехнологические инновации.
“Создание препарата "Радамин Виро" – первый шаг, открывающий новую главу в истории компании, посвященную созданию принципиально новых методов лечения важнейших заболеваний”, – сказала Заславская.
Попадая в организм, “Радамин Виро” способствует выработке эндогенных интерферонов, имеющих противовоспалительную, иммуностимулирующую, антивирусную и другие виды активности. Они обеспечивают естественную защитную реакцию организма.
Следует подчеркнуть, что иммунный ответ наступает быстро, уже через 2-6 часов после использования препарата. При этом за двое суток показатель интерферонов возвращается к фоновым значениям.
По словам Ольги Радаевой, д.м.н., профессора, заведующей кафедрой иммунологии, микробиологии и вирусологии Медицинского института ФГБОУ ВО “МГУ им. Н. П. Огарева”, врача аллерголога-иммунолога, острая необходимость вырабатывать новые методы этиотропной терапии, а также увеличивающаяся способность микроорганизмов противостоять действию используемых лекарственных препаратов сделали поиск средств для обеспечения адекватного иммунного ответа актуальным.
“Наиболее перспективно создание препаратов, активирующих первую линию защиты организма – систему интерферонов. Она препятствует проникновению возбудителя внутрь клетки, нарушает процессы размножения вирусов и запускает процессы, приводящие к элиминации патогенного агента из организма”, – сказала Радаева.
По заверению экспертов, за счет того, что у препарата “Радамин Виро” отсутствует мутагенное, аллергическое, накопительное и местное раздражающее действие, а также влияние на репродуктивную функцию, препарат отличается высоким уровнем безопасности.
Средство выпускается в форме лиофилизата для приготовления раствора, предназначенного для внутримышечного и подкожного введения с дозировкой 5 мг по 2, 3, 4 или 5 штук в упаковке, что соответствует терапевтическим схемам, актуальным на сегодняшний день.